الأهلي يتجاوز التضامن.. وتوبلي ضحية جديدة لانتصارات بحارة الدير

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الدير انتصاراته في الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد أن ضم توبلي إلى ضحاياه بالانتصار عليه بنتيجة 27/‏30 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، والذي أقيم على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية في أم الحصم، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الدير بفارق 4 أهداف وبواقع 17/‏13.

وبهذا الانتصار رفع الدير رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، ليحافظ على مركزه الثالث في سلم الترتيب، فيما عجز توبلي عن تحقيق انتصاره الأول ليتجرع مرارة الهزيمة الرابعة على التوالي والتي أوصلت رصيده إلى 4 نقاط، وأبعدته بصورة كبيرة عن المنافسة على المراكز الأولى في الدور التمهيدي.

وشهدت المباراة منافسة كبيرة من جانب توبلي الذي نجح في إحراج نظيره الدير في أغلب فترات المباراة، رغم الأفضلية النسبية التي كان عليها بحارة الدير، إلا أن ذلك لم يكن إلا حافزًا إضافيًا للاعبي توبلي في مجاراة الدير والبقاء في أجواء اللقاء حتى الدقائق الخمس الأخيرة التي اتسع فيها الفارق إلى 4 أهداف وبدت الأمور محسومة لمصلحة الديراوية.

وفي المباراة الأولى تمكن فريق الأهلي من تجاوز عقبة فريق التضامن وتحقيق انتصاره الثاني في المسابقة، بعد أن أنهى المباراة بفارق 7 أهداف وبنتيجة 33/‏26 في مباراة لم يقدم فيها الأهلي العرض المنتظر منه في الشوط الأول على وجه الخصوص، على الرغم من إنهائه للشوط متقدمًا بنتيجة 16/‏13.

ويحسب للتضامن مجاراته للأهلي في الشوط الأول والمحافظة على حظوظه في المباراة رغم الفارق في الإمكانات بين الفريقين، فيما استعاد الأهلي جزءًا من مستواه في الشوط الثاني وتمكن من فرض أسلوبه والتقدم في النتيجة بصورة مريحة رغم الأخطاء التي وقع بها الفريق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط من انتصارين وتعادل، متقدمًا للمركز الرابع مؤقتًا، فيما تجرع التضامن الخسارة الثالثة التي أوصلته للنقطة الثالثة فقط في ذيل الترتيب.

وتستكمل مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اللعبة في مجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، حيث تجمع المباراة الأولى بين فريق النجمة ونظيره فريق الاتفاق في الساعة 5:30 في لقاء فك الصدارة التي يشترك بها الفريقان، حيث نجح النجمة والاتفاق الانتصار في اللقاء الثلاثة السابقة، لتأتي هذه المواجهة لتعطي الفائز صدارة الترتيب العام قبل التوقف الذي ستشهده المسابقة لانطلاق إعداد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد.

أما المباراة الثانية فلن تقل أهمية عن سابقتها عندما يلتقي فريق الشباب مع نظيره فريق الاتحاد في الساعة 7:15 في مباراة يسعى فيها الفريقان لتعويض خسارتهما في الجولة السابقة، وعدم الابتعاد عن المراكز المؤهلة للأدوار النهائية في المسابقة.