مدرستا بيان البحرين والنور العالمية تتأهلان لدوري المجموعات

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات الدور التمهيدي في بطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمرحلة الثانوية للبنين للمدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والتي تقام برعاية بلاتينية من بنك البحرين الوطني والراعي الذهبي شركة البحرين للسينما، إذ أقيمت أربع مباريات في اليوم الثاني ضمن الدور التمهيدي بالنسبة للمدارس الخاصة على أربعة ملاعب مختلفة هي الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم، ونادي عالي، ونادي الاتحاد، ونادي مدينة عيسى، وأسفرت عن تأهل مدرستين لدوري المجموعات هما مدرسة بيان البحرين ومدرسة النور الخاصة، فيما انتقلت مدرستا عبدالرحمن كانو الدولية وابن خلدون للدور التمهيدي الثاني الذي سيقام يوم الخميس، إذ ستلتقي مدرسة كانو مع مدرسة البحرين، ومدرسة ابن خلدون مع القلب المقدس.

وتأتي إقامة هذه البطولة بناءً على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتنظيم الفعاليات الرياضية المدرسية والاهتمام بها، بهدف تدريب الناشئة وانتقاء اللاعبين لرفد الأندية والاتحادات الرياضية بأفضل العناصر، وهو ما يؤكد على أهمية المنافسات الرياضية لطلبة المدارس.

بيان البحرين تتخطى التعليم النوعي

على ملعب نادي مدينة عيسى شهدت المباراة التي جمعت فريقي مدرسة بيان البحرين ومدرسة التعليم النوعي غزارة من الأهداف، حيث انتهت المباراة لصالح فريق بيان البحرين بعشرة أهداف مقابل خمسة، وكانت البداية مع فريق مدرسة التعليم النوعي عندما افتتح تسجيل الأهداف في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب عباس محمد، إلا أن فريق مدرسة بيان البحرين سرعان ما عاد لأجواء المباراة وسجل عيسى الماجد هدف التعادل لتتواصل بعدها تسجيل الأهداف من قبل الفريقين. وسجل أهداف فريق بيان البحرين كل من اللاعبين محمد الريس، ناصر العجمان، عمار النجار، عبدالله الخليفة، وسجل أهداف فريق مدرسة التعليم النوعي، عيسى محمد وعباس محمد.

تأهل النور العالمية

على ملعب نادي الاتحاد، تأهل فريق مدرسة النور العالمية لدوري المجموعات إثر الفوز على فريق مدرسة الإيمان الخاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة قوية للغاية شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفريقين من أجل الفوز والظفر ببطاقة المشاركة في البطولة، وكان الحسم في النهاية لفريق مدرسة النور بسبب التميز الهجومي والتركيز أمام مرمى الفريق الخصم. سجل حازم باسم (هدفين) ومثلهما لمحمد إبراهيم، وهدف من سعود حمد، وسجل للإيمان عبدالله أحمد (هدفين) وخليفة السويدي.

كانو تدك مرمى المعارف

على ملعب نادي عالي دك فريق مدرسة عبدالرحمن كانو مرمى فريق مدرسة المعارف الحديثة بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل إلى الملحق النهائي لمواجهة مدرسة البحرين في يوم الخميس القادم على ملعب نادي مدينة عيسى، والفائز يتأهل إلى دور المجموعات في البطولة. بدأت المباراة متكافئة من الجانبين في الربع ساعة الأولى، قبل أن يفتتح مشعل الشنو التسجيل بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 15 منح فيها مدرسة عبدالرحمن كانو التقدم. حاول لاعبو المعارف الحديثة الرد السريع وتركوا بعض مواقعهم الدفاعية، واستفاد لاعبو عبدالرحمن كانو من الفراغات وسجل عبدالرحمن حراث الهدف الثاني عن طريق تمريرة عرضية في الدقيقة 18، وبسط فريق مدرسة عبدالرحمن كانو سيطرته على اللقاء مستفيدًا من معدل اللياقة العالي للاعبيه، وسجل باقي الأهداف خالد البنخليل هدفين (30 و49) وعبدالرحمن حراث (32) وأحمد زليخ هدفين (34 و43).

ابن خلدون تهزم الوسام

على الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد القدم، تميز فريق مدرسة ابن خلدون وقدم مباراة رائعة تمكن فيها من التغلب على خصمه فريق مدرسة الوسام بثمانية أهداف مقابل هدف واحد وتأهل للدور التمهيدي الثاني، إذ سيلاقي فريق مدرسة القلب المقدس والفائز منهما يتأهل لدور المجموعات. سجل لابن خلدون النجم المتألق سيف هاني، إذ هز شباك الوسام بخمسة أهداف، فيما جاءت البقية عبر ياسر عبدالجليل (هدفين) وهدف من عبدالله بوحسن، فيما سجل حسين رضا الهدف الوحيد للوسام.

مباريات اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي بالنسبة للمدارس الحكومية بإقامة أربع مباريات في مرحلة الذهاب ستنطلق جميعها عند الثامنة والنصف صباحًا، فعلى الملاعب الخارجية التابعة لاتحاد القدم سيلعب فريقا مدرستي مدينة عيسى ومدينة حمد، وعلى ملعب نادي الاتحاد تلتقي مدرسة الهداية الخليفية مع مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى، وبملعب نادي النجمة سيلتقي معهد الشيخ خليفة مع مدرسة أحمد العمران، وبملعب مدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية سيتواجه فريقا المحـــرق والشيخ عبدالعزيز، ويُقام الدور التمهـــيدي للمدارس الحكومية بنظام الذهاب والإياب مع تأهل الفريق الفائز بمجموع المباراتين.