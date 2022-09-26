أبطال أكاديمية ريال مدريد يشاركون فرحة الأشقاء في السعودية يومهم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية كريمة من الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أقامت أكاديمية ريال مدريد البحرين احتفالا خاصا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، حيث رفع السيد أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات وتأصلها بين المملكتين والشعبين الشقيقين.
وأشاد الدكتور مصطفى السيد بمبادرة الأكاديمية في الاحتفال بهذه المناسبة التي تعمق وتأصل العلاقات الأخوية وتورث هذه العلاقة لأبطال الأكاديمية، كما إنها تحقق أهم أهداف الأكاديمية وهو تعزيز القيم الاجتماعية.
وتحظى الأكاديمية بدعم خاص من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مما أثر في الارتقاء بمستوى اللاعبين إلى مستويات متفوقة، حيث تم استدعاؤهم للانضمام إلى فرق عريقة في البحرين مما قد يؤهلهم للعب في منتخب البحرين.
ويضم النادي أكثر من 80 لاعبا، كما سيتم التوسع وفتح فروع أخرى في منطقة المحرق ومنطقة سار.
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