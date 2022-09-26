المنامة يواجه النويدرات.. والاتحاد مع النجمة في لقاء مرتقب

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة بإقامة مباراتين، حيث يواجه فريق المنامة مع فريق النويدرات في تمام الساعة 5:30 مساء، تعقبها مواجهة فريقي الاتحاد والنجمة عند الساعة 7:30 مساء، وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتستكمل المنافسات يوم غد الأربعاء بمواجهة سماهيج والحالة ومدينة عيسى مع الاهلي، وتختتم يوم الخميس المقبل بمواجهة واحدة تجمع سترة والبحرين.

اللقاء الأول يجمع المنامة والنويدرات، وكلاهما يسعيان للفوز رغم الفارق الفني بين الطرفين، فالمنامة يدخل وفي جعبته من النقاط 4 نقاط، والنويدرات 3 نقاط، ولكن تبقى المفاجآت واردة خصوصا في لعبة الثواني الأخيرة للعبة كرة السلة.

ومع استمرار المنافسة لدورينا السلاوي يبدو أن اللقاء الثاني يجمع الاتحاد نقطتان والنجمة نقطة واحدة، قد نشهد تنافسا مثير، بفضل كفة النجوم الذين يدعمون عناصر الفريقين خلال مشورهما بالدور التمهيدي، كما أن وجود نخبة من النجوم المميزين في الساحة المحلية أمثال سيد كاظم مجيد وسيد محمد حميد من جانب الاتحاد، وفي الجانب الآخر حسين شاكر ومحمد حسين «كمبس» وعبدالرحمن غالي من جانب النجمة، الأمر الذي يشير إلى أن المواجهة ستكون مرتقبة وحامية في ظل تواجد محترفي الفريقين اللذين سيسهمان في خطف الفوز من كلا الآخر.