«أحمر الصالات» يواجه طاجيكستان آسيويًا اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - يستهل المنتخب البحريني لكرة الصالات اليوم الثلاثاء مشواره في نهائيات كأس أسيا التي ستقام بالكويت، وذلك بمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

واختتم الأحمر البحريني برنامجه الإعدادي والتحضيري بقيادة المدرب البرازيلي لينو، وتخللت التدريبات مواجهة ودية وحيدة أمام المنتخب الياباني والتي خسرها المنتخب البحريني بنتيجة 3-5.

ويضم وفد المنتخب البحريني مدير المنتخب رائد بابا، والإداري باسم محمد، والجهاز الفني بقيادة المدرب لينو، وجيوفاني مدرب للياقة البدنية، وأخصائي العلاج الطبيعي تياغو، وتضم قائمة المنتخب كلا من: جسام صالح، محمد رضي السندي، أحمد عنتر، محمد عبد الله، فلاح عباس، حسن مرزوق، صالح محمد، عمار ميحد، سلمان الملا، علي العلواني، سيد محمد حميد، يوسف جناحي، سيد فاضل رضي، حامد عبدالله.

ويتواجد المنتخب البحريني في البطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي، حيث نجح في مشاركته الأخيرة التي أقيمت في تايوان العام 2018 في الوصول للدور الثاني «ربع النهائي».

وفي باقي مواجهات اليوم الأول من المسابقة، يواجه المنتخب الكويتي نظيره العماني، ومنتخب العراق نظيره التايلندي، ومنتخب أوزبكستان نظيره منتخب تركمانستان.