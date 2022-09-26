اخبار دوليه – «ضبط متلبساً».. الأمن الروسي يعتقل قنصلاً يابانياً بتهمة «التجسس»

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالات أنباء روسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، الاثنين، إنه ألقى القبض على قنصل ياباني في مدينة فلاديفوستوك، الميناء الروسي المطل على المحيط الهادئ، بتهمة التجسس، معلناً أنه «شخص غير مرغوب فيه».

وقال «إف.إس.بي» إنه القى القبض على القنصل الياباني متلبساً بالحصول على معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.