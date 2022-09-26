سياسي / موريتانيا تطالب المجتمع الدولي بمساعدة الدول النامية والفقيرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي

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نيويورك 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسطالبت موريتانيا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه الدول النامية والفقيرة، ومساعدتها بشكل سريع على مواجهة التحديات التي تهدد أمنها الغذائي، واحتواء الأضرار الناجمة عنها.وأفاد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني في الخارج محمد سالم ولد مرزوك اليوم، في كلمة بلاده خلال المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, بأن الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة، شكلت تحدياً كبيراً على الأصعدة كافة، وعلى الأمن الغذائي العالمي بوجه خاص.، مشيراً إلى أن أثر هذا الوضع الصعب أكثر حدة وخطورة على الدول النامية.//انتهى//23:07ت م0229

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