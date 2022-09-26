تعرف على موعد مباراة السعودية وأمريكا الودية

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المناطق ـ متابعات
يستعد الأخضر لخوض مباراته الودية الثانية في معسكر سبتمبر الجاري، استعدادا لكأس العالم 2022، عندما يواجه منتخب أمريكا.
ويقيم المنتخب السعودي في الوقت الحالي معسكراً في مدينة أليكانتي بإسبانيا، استعدادا لكأس العالم 2022، افتتحه بتعادل سلبي مع الإكوادور، يوم الجمعة الماضي.
موعد مباراة السعودية وأمريكا الودية
ويلتقي المنتخب الوطني وديا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/أيلول 2022.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا الودية
تتولى قنوات “SSC” السعودية نقل المباريات الودية التي يخوضها “الأخضر” استعدادا لكأس العالم 2022.
ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، إلى جوار منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
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Source almnatiq
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