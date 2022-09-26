سياسي / سلطنة عمان أمام الدورة الـ77 للجمعية العام للأمم المتحدة تؤكد على دعائم الأمن والسلم الدوليين

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نيويورك 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واس

أكدت سلطنة عُمان أنها تنتهج سياسةً راسخةً تقوم على رؤية ثابتة، في الوقوف مع الحق والعدل وتعزيز التعاون الإيجابي وتوثيق روابط التعارف والصداقة والإسهام في توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان.

وأوضح الحسان أن بلاده عملت وما زالت تبذل جهودها وتعاونها البنّاء مع جميع الأطراف لتحقيق السلام في اليمن، مرحبة باستمرار الهدنة, مشيراً إلى أنها تواصل دعمها لجهود المبعوث الأممي هانسجروتدبرج والمبعوث الأمريكي لليمن تيم للدركينج لتحقيق السلام الدائم في اليمن.

وأكد أن حل القضية الفلسطينية هي ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، منوهاً باهتمام بلاده بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والسودان، معربةً عن أمله بحل الخلافات بتوافق المكونات السياسية وترسيخ مفهوم المصير المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار لهذه الدول.

ودعا في كلمة بلاده أمام الدورة الـ77 المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لدعم السلام والاستقرار لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، بالحوار والمفاوضات وفق مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة.

وأعرب السفير العُماني عن تطلّع بلاده إلى المشاركة الفاعلة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب-27” الذي سينعقد في شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

//انتهى//

23:03ت م

0226 نيويورك 30 صفر 1444 هـ الموافق 26 سبتمبر 2022 م واسأكدت سلطنة عُمان أنها تنتهج سياسةً راسخةً تقوم على رؤية ثابتة، في الوقوف مع الحق والعدل وتعزيز التعاون الإيجابي وتوثيق روابط التعارف والصداقة والإسهام في توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك خلال كلمة سلطنة عُمان أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان.وأوضح الحسان أن بلاده عملت وما زالت تبذل جهودها وتعاونها البنّاء مع جميع الأطراف لتحقيق السلام في اليمن، مرحبة باستمرار الهدنة, مشيراً إلى أنها تواصل دعمها لجهود المبعوث الأممي هانسجروتدبرج والمبعوث الأمريكي لليمن تيم للدركينج لتحقيق السلام الدائم في اليمن.وأكد أن حل القضية الفلسطينية هي ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، منوهاً باهتمام بلاده بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والسودان، معربةً عن أمله بحل الخلافات بتوافق المكونات السياسية وترسيخ مفهوم المصير المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار لهذه الدول.ودعا في كلمة بلاده أمام الدورة الـ77 المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لدعم السلام والاستقرار لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، بالحوار والمفاوضات وفق مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية المشتركة.وأعرب السفير العُماني عن تطلّع بلاده إلى المشاركة الفاعلة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب-27” الذي سينعقد في شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.//انتهى//23:03ت م0226 www.spa.gov.sa/2387494

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