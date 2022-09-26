الأخضر يختتم استعداده لمواجهة المنتخب الأمريكي ودياً استعداداً لكأس العالم

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اختتم المنتخب الوطني اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب أمريكا وديًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”.
وبدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين الاستحواذ ، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
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Source akhbaar24
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