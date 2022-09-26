برنت يتراجع إلى 84 دولارا عند أدنى مستوى في 9 أشهر

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المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل اليوم الاثنين، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، متأثرة بضغط ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين تفاصيل بشأن عقوبات جديدة على روسيا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض 2.09 دولار أو 2.4 في المئة إلى 84.06 دولار للبرميل، منخفضة عن المستويات التي وصلت إليها في 14 يناي، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 2.06 دولار، أو 2.3 في المئة، إلى 76.71 دولار، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يناير.

يأتي ذلك بضغط من قوة الدولار ومع ترقب الأسواق لتفاصيل عقوبات جديدة على روسيا وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين. وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.

ومن المقرر أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في ديسمبر المقبل، إضافة إلى خطة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي مما قد يؤدي لشح الإمدادات.

كما أثارت زيادة بنوك مركزية في دول عديدة مستهلكة للنفط أسعار الفائدة مخاوف متعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلص الطلب على النفط.

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Source almnatiq

