ضربة قوية.. الأسمري يكشف مدة غيابه عن الأهلي

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أوضح لاعب وسط النادي الأهلي، علي الأسمري، تفاصيل إصابته بتمزق في عضلة الساق، بعد إجراء الأشعة الطبية اللازمة.
وقال الأسمري وفقًا لـ”الرياضية”: “الحمد لله على كل حال تعرضت إلى تمزق في عضلة الساق، وأحتاج شهر بالكثير للعودة بإذن الله”.
وبات من المؤكد غساب الأسمري عن صفوف الأهلي، خلال مواجهات الفريق أمام جدة ونجران والرياض والفيصلي ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
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Source akhbaar24
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