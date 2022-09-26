14 ألف بلاغ و114 مفقودا بالصحراء خلال عام

أكد مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ أن إجمالي البلاغات، التي تلقاها الفريق خلال عام 1443 للهجرة للسيارات والمركبات العالقة بالوحول والصحاري والرمال، بلغ 14.707 بلاغ.

وبلغ عدد المركبات التي تم تحريرها 15627 مركبة، وسجلت الإحصاءات أكبر عدد بلاغات في يوم واحد، 184 بلاغا وبلغ متوسط عدد البلاغات في اليوم الواحد 41 بلاغا، والوقت الإجمالي لجميع البلاغات 20206 ساعة.

وكانت أبعد مسافة تمت مباشرتها 1500 كم، وبلغ اجمالي المسافات المقطوعة للمباشرين 2.3 مليون كم وبلغ إجمالي عدد المباشرين 29902 مباشر، وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأكبر في عدد البلاغات ب 7742 بلاغا، تلتها المنطقة الشرقية ب 1629 بلاغا، ثم القصيم 2381 بلاغا، فتبوك ب933 بلاغا، ومكة ب559 بلاغا، وحائل ب529 بلاغا، وجازان ب425 بلاغا، فنجران ب221 بلاغا، فالمدينة 118 بلاغا، والحدود الشمالية 81 بلاغا، وعسير 56 بلاغا، والباحة 30 بلاغا، وسجلت الجوف أقل المناطق ب23 بلاغا.

وأضاف المصدر أن اجمالي المفقودين بلغ 114 مفقودا، عثر على ما نسبته 51% بصحة جيدة من خارج الفريق، و18% من داخل الفريق وتم العثور على ما نسبته 4% متوفين، من داخل الفريق و11% من خارج الفريق، و16% لا توجد أي تفاصيل عنهم.

وسجلت الرياض الرقم الأعلى ب41 مفقودا، تلتها حائل ب16 مفقودا، ثم المتطقة الشرقية ب13 مفقودا، فمكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك 7 مفقودين بكل منطقة، ثم الحدود الشمالية والقصيم 6 مفقودين بكل منطقة، فنجران ب5 مفقودين، فالجوف ب3 مفقودين، فعسير بمفقودين، فجازان بمفقود واحد.

ونوه المصدر ذاته بإمكانيات الفريق، حيث بلغ عدد أعضاء تسلق الجبال 1101 متسلق، وبلغ عدد طائرات التصوير 227 طائرة، وعدد الطائرات الشراعية 92 طائرة و1341 ونشا، وعدد حبال السحب الطويلة 3888 حبلا، و263 جهاز ثريا، و507 إعلاميين و 5205 سيارات دفع رباعي، و1397 دوراة إسعافية، وبلغ عدد دورات الغوص 59 دورة، ومكانيكا خفيفة 1048 وكهرباء 633، وتقفي الأثر 1475، و244 مدربا.