6 مناطق غبارية و3 مناطق ممطرة

استمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض والشرقية، امتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير, في حين تكونت السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير والباحة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات جدة، رابغ، خليص، الجموم، عسفان، وكذلك هدى الشام ، وتشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين، على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجا مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 25-49كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.

إلى ذلك ينظم المركز الوطني للأرصاد، ممثلا بمركز التغير المناخي اليوم، ورشة بعنوان "مخاطر التغير المناخي والتحديات والفرص" ، بمشاركة 200 مختص وباحث، يمثلون مختلف الجهات الحكومية والبحثية المعنية في المملكة، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في ثول.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين، إلى تعزيز الممكنات الفنية والتقنية، وتحقيق الأهداف المرجوة من مركز التغير المناخي، من خلال التنسيق مع المشاركين في الورشة ونقل المعرفة في مجال الدراسات والبحوث، والتقنيات ذات العلاقة بمهام وأهداف المركز، والاستفادة من تجارب الخبراء والمتخصصين، المشاركين في تطوير وتطبيق أفضل أدوات نماذج علوم المناخ، ودراسة التغيرات المناخية المتوقع تأثيرها على المنطقة، وحصر احتياجات الجهات المعنية من مركز التغير المناخي وبناء جسور التواصل مع الجهات المعنية، إضافة إلى وضع آلية مناسبة لتبادل المعلومات المناخية على المستوى الوطني.