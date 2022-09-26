أمير الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة لليوم الوطني

ونَوَّهَ أمير المنطقة بما تحقَّقَ للوطن من منجزات عظيمة من التطور والازدهار، سائلاً اللهَ أن يديم على دوت الخليج أمنَه واستقرارَه ورخاءَه وازدهارَه، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ثم توالت فقرات الحفل، حيث أُلقي عددٌ من الكلمات الخطابية، التي تحدثت عن أبرز ما نفَّذته الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني، وما تحقَّق للوطن من منجزات على مدى 92 عاماً. فيما ألقى ماشي العُمري كلمة الأهالي، ذكر فيها بالترابط الكبير الذي يجمع القيادة بالمواطن، والذي تجسده معاني التلاحم القوية والاهتمام العظيم برفاهية شعب المملكة، و تعكسه المشاريع التنموية في شتى المجالات.
بعد ذلك شاهد أمير المنطقة والحضور أوبريتاً غنائياً وطنياً، حيث شارك في العرضة السعودية، مع فرقة الفنون الشعبية، كما تسلم هدية من الفنانة التشكيلة نجوى الزهراني بهذه المناسبة، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل، وسط حضور كثيف فاق 5000 شخص.
من جانبه قدم أمين المنطقة الدكتور علي السواط، شكره وتقديره لأمير المنطقة، على مشاركة الأهالي في احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني.
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