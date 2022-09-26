شكرا لقرائتكم 9 ضوابط لـ التخفيضات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تخفيضات حقيقية:

جهود التجارة:

الرياض - محمد الوسيري - شدَّدت وزارةُ التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية، وتشتمل ضوابط التخفيضات المنشآت والمتاجر الإلكترونية على التالي: حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات “قبل الإعلان عنها، ووضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح “باركود” الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.مع التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري. وأن تكون نسب التخفيض “من – إلى” محدَّدة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك، والالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، والتقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالعروض الترويجية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.وأكدَت “التجارة” مواصلةَ جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق المملكة، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر الرقم الموحد 1900.