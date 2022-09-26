شكرا لقرائتكم 95 % من إعلانات التجميل بمواقع التواصل مضللة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت استشارية الأمراض الجلدية، نجلاء الدوسري أن نسبة الإعلانات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات العناية بالشعر والبشرة 95%. زيت الحشيش: وتابعت الدوسري، خلال حوارها إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لا يوجد دليل علمي على أن ما يعرف بـ”زيت الحشيش” مفيد لنمو الشعر أو منع تساقطه. خلطات خطيرة: وشددت على أن الفوائد المثبتة فقط لزيت “إكليل الجبل”، محذرة من مخاطر الخلطات التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل لعلاج البهاق وتفتيح البشرة.