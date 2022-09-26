أندية منسوبي وزارة الداخلية تشارك في “عز الوطن”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شاركت أندية منسوبي وزارة الداخلية في فعاليات وزارة الداخلية (عِزّ الوطن) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) في واجهة الرياض، وفي عدد من مناطق المملكة.
ونظمت الأندية حفلًا للأعضاء والزوار في ناديي الرياض ومكة المكرمة، شمل برنامجًا ترفيهيًا للأطفال، وعرضًا مسرحيًا، إضافة إلى فن العرضة السعودية وأوبريت وطني بمشاركة فرق شعبية شكلت جميع ألوان الرقصات الشعبية في مناطق المملكة.
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وكانت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية قد اختتمت مشاركتها في هذه المناسبة بإقامة معرض وأجنحة تقدم برامج تفاعلية وترفيهية وتوعوية، وفعاليات وعروضاً ميدانية تحت عنوان (عِزّ الوطن)، واستقبلت الزوار خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في واجهة الرياض.
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