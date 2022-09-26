طرد مشبوه قرب منزل وزير العدل البلجيكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
عثرت السلطات البلجيكية، اليوم، على طرد مشبوه بالقرب من منزل وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن.
جاء ذلك بعد إحباط محاولة اختطاف كويكنبورن، إذ استمر التهديد للوزير بعد واقعة الطرد، حسبما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن الشرطة.
واستدعيت خدمات إزالة وتدمير العبوات الناسفة إلى المنطقة، وأجلي السكان المقيمون في نطاق دائرة نصف قطرها 100 متر من منازلهم.
وكُشف، في نهاية الأسبوع، عن مؤامرة مزعومة لاختطاف الوزير، ربطتها تقارير إعلامية محلية بعصابات المخدارت.
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ولم يكشف مكتب المدعي الاتحادي في بلجيكا إلا عن تفاصيل محدودة بشأن القضية، لكنه قال إنه «يجب أخذ هذا التهديد مأخذ الجد».
واعتقلت السلطات أربعة أشخاص حتى الآن، أحدهم في هولندا.
وتعد بلجيكا وهولندا نقطة عبور رئيسة للمخدرات.
يُذكر أن الوزير فينسنت فان كويكنبورن اتخذ خطوات أكبر لمكافحة جرائم المخدرات المنظمة.
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