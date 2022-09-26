اخبار الخليج – رئيس الأمن العام يشيد بالخدمات التربوية والتعليمية خلال لقائه مع المدير العام لشؤون المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اليوم، سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم.

وتم خلال اللقاء ، بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتكثيف الجهود من أجل عام دراسي آمن ومواصلة العملية التعليمية في كافة المراحل في أجواء ايجابية، تحفظ مكانة المعلمين ومنتسبي المؤسسات المدرسية والطلبة وأولياء أمورهم.

وقد عبر رئيس الامن العام عن تقديره لدور وزارة التربية والتعليم وما تقدمه من خدمات تعليمية مرموقة، مشيداً بدور الهيئات التعليمية والإدارية في تحقيق الاهداف المرجوة ورعاية النشء وتحملهم المسؤولية في تربية وتعليم الأبناء وذلك استنادا الى أسس تربوية وعلمية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مستهل العام الدراسي .

من جهته ، عبر المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في توفير بيئة آمنة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية.