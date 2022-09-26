اخبار الخليج – الدكتور فيصل الحمر: إقبال كبير من الأطباء للترشح لجائزة الطبيب العربي 2023

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور نواف فيصل الحمر رئيس لجنة اختيار الطبيب العربي لعام 2023 على مستوى الإقبال والمشاركة الذي شهدته اللجنة من قبل الأطباء والكوادر الطبية البحرينية المترشحين لهذا العام، والذي ضم نخبة من الأطباء والاستشاريين من أصحاب الإسهامات الطبية والعطاءات والمبادرات المتميزة.

وأعرب الدكتور الحمر عن عميق شكره وتقديره لكافة الأطباء المترشحين الذي بادروا بتقديم طلباتهم للترشح لجائزة الطبيب العربي لعام 2023، مثمناً مساهماتهم ومشاركاتهم التي تجسد أهمية دور الكفاءات الوطنية في تعزيز القطاع الصحي وتصدير خبراته.

ونوه الدكتور نواف الحمر إلى أن اللجنة قامت بإستقبال العديد من الطلبات خلال الفترة من الأول وحتى 18 من سبتمبر 2022، حيث قامت لجنة الطبيب العربي لعام 2023 بمتابعة كافة الطلبات المقدمة من كل الأطباء المترشحين للجائزة والتأكد من استيفاء جميع الطلبات المقدمة للمعايير الأساسية والاشتراطات المطلوبة في المجلات الصحية وذلك لاستحقاق الجائزة.

كما أشاد الدكتور نواف الحمر خلال تصريحه بالدعم والاهتمام المقدم من جانب سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والذي يؤكد مدى الاهتمام الذي يحظى به كافة الأطباء والكوادر الطبية البحرينية، كما ثمن دور جميع أعضاء لجنة الطبيب العربي وجهودهم المبذولة والمقدمة في تسليط الضوء على عطاء الأطباء البحرينيين في مختلف القطاعات الصحية بمملكة البحرين ، متمنياً لجميع الأطباء المترشحين لجائزة الطبيب العربي كل التوفيق والنجاح في رفعة وازدهار هذا الوطن الغالي وتقدمه على شتى الأصعدة وفي مختلف المحافل.