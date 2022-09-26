النائبُ العام يُمَثِّلُ المملكةَ في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم في جورجيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رأسَ معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وفد المملكة المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للنواب العموم, الذي عُقد اليوم في العاصمة الجورجية تبليسي ويستمر أربعة أيام.
ويتناول المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة (66) من النيابات العامة وهيئات الادعاء العام على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لمكافحة الجرائم عبر الوطنية ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادل، وسبل تطويرها، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.
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وعلى هامش المؤتمر أجرى المعجبُ عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم لبعض الدول الأوربية؛ بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها.
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