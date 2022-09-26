شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي المصري السابق يشيد بتعامل السويسري كولر مع لاعبي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الإعلامي المصري أحمد شوبير حارس الأهلي المصري السابق، عن أسلوب المدرب السويسري مارسيل كولر عقب إنتهاء مباراة أسوان الودية أمس، حيث أكد أن الفريق الأحمر تغير كثيرًا بعد قدوم المدرب الجديد، كما أن نمط تفكير اللاعبين أختلف بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة.

وأشاد شوبير بالسرية التي يفرضها كولر فى تدريبات الفريق الأحمر، إضافة إلى تركيزه بأدق التفاصيل الخاصة باللاعبين، الشئ الذي يفرض النظام بشكل كبير داخل الفريق، وأضاف أن المدرب يهتم بالمعدل الغذائي للاعبين والنظام المتبع لكل لاعب، بالإضافة إلى فرض عقوبات قاسية على لاعبي الفريق الذين يعانون من زيادة فى الوزن.



كولر يمنح اللاعبين مكافأة مالية على نفقته

وتناولت العديد من المصادر الصحفية داخل النادي الأهلي، أن كولر قام بمنح تعليمات للاعبيه بضرورة التركيز فى إنهاء الهجمات خلال ودية الفريق الأخيرة أمام أسوان، والتي كان يتأخر فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف فى الشوط الأول.

ومع إنتهاء الشوط الأول طلب كولر من لاعبيه تصحيح الموقف فى الشوط الثاني، كما وعد اللاعبين أن من يسجل أهداف للفريق فى هذه المباراة سيقوم بمنحه جائزة مالية خاصة، قبل أن يتمكن طاهر وحسام حسن لاعبي الفريق من تعديل النتيجة وقيادة الفريق للفوز بثنائية مقابل هدف.



كولر سعيد من مستوي كهربا الأخير

ومن جانبه أعرب المدرب السويسري عن سعادته بالمستوي الذي ظهر عليه كهربا فى مباراة الفريق الإستعدادية الأخيرة أمام أسوان، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدفًا فى المباراة قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل، ليطالبه بالتركيز مع الفريق لضمان مكان فى تشكيلة الفريق الأساسية.