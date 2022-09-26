شكرا لقرائتكم استقبال حافل لـ صالح تكريم في بنجلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل جمع كبير من أعيان ومسؤولين في جمهورية بنجلاديش ممثل دولتهم صالح أحمد تكريم، المشارك في الفرع الرابع في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 42 ونال جائزة قدرتها 100 ألف ريال.

استقبال كبير:

جاء ذلك في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي عقب الانتهاء من المسابقة الدولية التي أقيمت في المسجد الحرام بمشاركة 153 متسابقًا من مختلف قارات العالم، حيث استقبل حشد كبير من أعيان ومسؤولين بنجلاديشيين المتسابق صالح الذي رفع اسم بلده عاليًا في المسابقة الدولية التي شارك فيها نحو 111 دولة من مختلف دول العالم. يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره هي مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انطلقت عام 1399هـ، ويشارك فيها آلاف المتسابقين من دول العالم الإسلامي والجمعيات والمنظمات الإسلامية، وتقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث بلغت قيمة الجوائز في الدورة الحالية 2,700,000 ريال موزعة على 15 فائزًا بفروعها الخمسة.