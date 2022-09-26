شكرا لقرائتكم مطارات القابضة تحتفي بالهدايا والعرضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفت شركة مطارات القابضة، ممثلة بمطاراتها الـ27، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ92 تحت شعار (هي لنا دار)؛ للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع السعوديين وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.

فعاليات وطنية:

وأقيمت الكثير من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالًا بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية، كما جرى عزف النشيد الوطني السعودي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.

هدايا للمسافرين:

وشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتفالات باليوم الوطني السعودي الـ92 عبر إقامة الكثير من الفعاليات لمسافري العاصمة، حيث تم توزيع هدايا للمسافرين، وتم استقبالهم بعرضة نجدية تحمل رسائل لتعزز المناسبة الغالية، وتم العمل على لوحة إلكترونية داخل المطار والتي تخوّل المسافرين على مشاركة مشاعرهم تجاه الوطن بتسجيلها إلكترونيًّا عبر هذه الخدمة، وأيضًا وفّر المطار خدمة رُكن التصوير والتي تمكّن المسافرين من التقاط صورة فوتوغرافية ترتبط بالمناسبة الوطنية، مع وضعها في إطار خاص يحمل شعار “هي لنا دار”، وتمت تغطية الفعاليات بفيديو قصير خاص بتغطية المناسبة داخل الصالات لحسابات التواصل الاجتماعي.

مشاركة كبيرة:

وشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ92 عبر إقامة الكثير من الفعاليات في المطار، إذ توشح مبنى المطار بألوان شعار الوطن في جميع مرافقه امتدادًا إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلة المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.فيما احتفى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وشهدت صالات المطار فعاليات الاحتفال الذي شاركت فيه كامل القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران، فيما توشحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء واللوحات الداخلية وعدد من الشاشات تحت شعار “هي لنا دار”، وتم تركيب شاشات بالرقم 92 في منطقة النافورة، وتم العمل على معرض عن تاريخ وإنجازات ملوك المملكة بداية من الملك المؤسس- رحمه الله- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان واستعراض الإنجازات والمشاريع المستقبلية للمملكة، وأيضًا تم تركيب أركان للضيافة بهوية وطنية لضيافة القهوة السعودية وتوزيع الهدايا على المسافرين.

أعلام وبالونات:

في حين احتفت مطارات المملكة الأخرى التابعة لشركة تجمع مطارات الثاني باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وتوشحت مداخل المطارات بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، إضافة إلى ارتداء منسوبي المطارات وشاحات خاصة لإبراز هذه المناسبة الوطنية، وتم تجهيز صالات المطارات بالأعلام الوطنية واللون الأخضر وتقديم الهدايا للمسافرين، إضافة إلى الكثير من الفعاليات في صالات المطارات، التي شهدت فعاليات وجدت إقبالًا كبيرًا من المسافرين، وتفاعلًا يجسد مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلب كل سعودي.