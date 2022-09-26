شكرا لقرائتكم عادات يومية بالمدرسة تحمي من العدوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عادات يومية:

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الصحة أن العادات اليومية في المدرسة تحمي من انتقال العدوى، مستعرضة تلك العادات.وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن العادات منها أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وكذلك تجنب مخالطة المصاب أو مشاركته بالأدوات. وأيضًا استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا وتنظيف الأسطح قبل الاستخدام مثل الطاولة والمقعد، وللوقاية من النزلة المعوية يجب غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام واستكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.