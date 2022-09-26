ولي العهد يستقبل ملك البحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام بجدة، أمس الأول، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، فيما أعرب ملك البحرين عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

وأقام ولي العهد مأدبة عشاء تكريما لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق) الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب البحريني الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان آل خليفة، ومستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان آل خليفة.