شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي في أعداد الفعاليات المصرحة لليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بلوغ عدد الفعاليات الخاصة باليوم الوطني الـ92 نحو 870 فعالية وعرضا، وذلك في رقم قياسي جديد يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموا مطردا بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.وتعد الهيئة العامة للترفيه الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة، حيث يتم ذلك عبر بوابة الترفيه الالكترونية، التي أنشئت لتقديم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة.
التصاريح بحسب المناطق:
الرياض: 303
مكة المكرمة: 207
الشرقية: 159
عسير: 42
القصيم: 32
جازان: 31
تبوك: 27
المدينة المنورة: 24
حائل: 13
الجوف: 13
الباحة: 9
نجران: 6
الحدود الشمالية: 4
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