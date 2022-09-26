شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي في أعداد الفعاليات المصرحة لليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الرياض مناطق المملكة في تراخيص تصاريح الفعاليات الخاصة باليوم الوطني الـ92 بواقع 303 تصاريح من أجمالي 870 فعالية وعرضا، وذلك في رقم قياسي جديد يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموا مطردا بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بلوغ عدد الفعاليات الخاصة باليوم الوطني الـ92 نحو 870 فعالية وعرضا، وذلك في رقم قياسي جديد يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموا مطردا بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وتعد الهيئة العامة للترفيه الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة، حيث يتم ذلك عبر بوابة الترفيه الالكترونية، التي أنشئت لتقديم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة.

التصاريح بحسب المناطق:

الرياض: 303

مكة المكرمة: 207

الشرقية: 159

عسير: 42

القصيم: 32

جازان: 31

تبوك: 27

المدينة المنورة: 24

حائل: 13

الجوف: 13

الباحة: 9

نجران: 6

الحدود الشمالية: 4