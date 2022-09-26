78 دولة تواجه الجريمة المنظمة بتطوير التدريب الأمني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار رفع جودة التعليم والتدريب الأمني لمواجهة الجريمة المنظمة، افتتح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، في مقر الجامعة بالرياض أمس، أعمال ندوة «الإنتربول» الـ23 لتدريب أفراد الشرطة، التي تستضيفها الجامعة على لمدة 3 أيام بعنوان «تدريب أجهزة إنفاذ القانون في عالم ما بعد الجائحة»، بمشاركة خبراء ومختصين من 78 دولة حضوريا وعن بعد.

وأوضح البنيان أن الجامعة تنظر بأهمية بالغة للعلاقة المستمرة منذ عقود مع الإنتربول، ولما للجهود المشتركة من انعكاس مباشر على بناء القدرات الأمنية ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأكد أن نجاح مؤسسات التعليم والتدريب الشرطي مرتبط بقدرتها على اتخاذ قراراتها حول نوع وطبيعة برامجها التدريبية وطريقة تنفيذها بناء على الحقائق والبيانات المستقاة من ميدان المواجهة مع الجريمة، كما أثنى على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وأمينها العام يورغن شتوك، والمدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار لدى الإنتربول مادان اوبروي، على دعمهم لمسيرة التعاون بين المنظمتين.

وبين أن الجامعة تنبهت بأهمية التركيز على رفع جودة التعليم والتدريب الأمني وحرصت على توفير فرص لتبادل الخبرات بين أكاديميات الشرطة ومؤسسات التدريب الأمني والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

من جانب أخر، أكد الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك، أن استضافة جامعة نايف للندوة، يشكل دعامة أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وتعزيز التعاون العالمي في إنفاذ القانون، موضحاً أن الندوة صممت لتكون وسيلة للمشاركين لتبادل الآراء والخبرات.

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