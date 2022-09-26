370 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية الكترونيا

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وأوضحت الوزارة، أن القائمة اشتملت على العديد من الخدمات، مؤكدة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن خدمات عدلية رقمية، تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية والإنهاءات التي لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل الكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.
من قائمة الخدمات:
- توثيق حضانة
- توثيق وصية
- توثيق وقف
- توثيق زواج
- توثيق رجعة
- توثيق الطلاق
- توثيق الخلع
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