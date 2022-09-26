شكرا لقرائتكم خبر 370 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات وزارة العدل لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الجاري 2022م، نحو 370 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن القائمة اشتملت على العديد من الخدمات، مؤكدة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن خدمات عدلية رقمية، تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.

يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية والإنهاءات التي لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل الكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.

من قائمة الخدمات:

