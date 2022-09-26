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370 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية الكترونيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات وزارة العدل لتوثيق الحالات الاجتماعية خلال العام الجاري 2022م، نحو 370 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن القائمة اشتملت على العديد من الخدمات، مؤكدة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث يتضمن خدمات عدلية رقمية، تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.

يذكر أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية والإنهاءات التي لدى المحاكم في السابق لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل الكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.

من قائمة الخدمات:


  • توثيق حضانة
  • توثيق وصية
  • توثيق وقف
  • توثيق زواج
  • توثيق رجعة
  • توثيق الطلاق
  • توثيق الخلع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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