محمية الملك سلمان وجهة متميزة للسياحة البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تسعى لأن تكون وجهة متميزة للسياحة البيئية، تشارك محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في فعاليات الدورة الـ19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022) خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمقام تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

وتركز مشاركة المحمية إلى ما تحويه من كنوزها الطبيعية الفريد وخصائصها المميزة، وإلى رفع الوعي بأهمية الحياة الفطرية ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي في كل من حرة الحرة، الطبيق والخنفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحمية أن المشاركة تستهدف التعريف بالمحمية البرية الأكبر في الشرق الأوسط والرابعة من حيث المساحة في العالم كذلك التعريف بأهدافها الاستراتيجية ورؤيتها بأن تكون وجهة متميزة للسياحة البيئية، تتكامل مع محيطها وتحفظ وتعزز الموروث الطبيعي والثقافي، وتسهم بالتنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة.

وتأتي المشاركة امتدادا للعلاقات المتينة بين المملكة والإمارات والتاريخ العريق بين البلدين. تتميز المحمية بتنوع جغرافي مذهل، وحضارات عريقة مختلفة في كل من جبة المسجلة كموقع للتراث العالمي لدى اليونسكو وفي كلوة أيضا، إلى جانب وجود أندر الحيوانات المهددة بالانقراض مثل، المها، والحبارى، وغزال الريم.

محمية الملك سلمان:

