شكرا لقرائتكم خبر «نسك».. منصة الكترونية موحدة لتيسير إجراءات قاصدي الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة الحج والعمرة أمس المنصة الحكومية الموحدة «نسك» nusuk.sa، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتقدم «نسك» حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتنطلق «نسك» بالتعاون والشـراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط «نسك» بالخدمات المقدمة على «روح السعودية” بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمكن «نسك» الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج الكتـرونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم الكتـرونيا على المعتمرين والزوار.

وستستمر منصة «مقام» في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى «نسك» في مرحلة لاحقة.

وأوضح وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة، أن منصة «نسك» تأتي امتدادا للجهود المتواصلة لتحسيـن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسيـر الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية.

وأشار وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب، إلى أهمية «نسك» كونها تأتي في إطار التعاون والتكامل بيـن الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

منصة «نسك» وخدماتها:

