شكرا لقرائتكم خبر البنك الأهلي السعودي.. دور ريادي في خدمة المجتمع عبر الدعم والتأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بأساليب مستدامة وأفكار مبتكرة يبذل البنك الأهلي السعودي جهودا نوعية، تصب في خدمة المجتمع في مجالات كثيرة، تستهدف الدعم والتأهيل ورسم الابتسامة على وجوه الجميع، بما يضمن حياة مستقرة لمختلف فئات المجتمع، حيث يسعى البنك الأهلي السعودي إلى القيام بدوره المسؤول وتمكين المجتمع والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تصميم وتبني البرامج المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع عبر العديد من البرامج النوعية تحت مظلة برامجه للمسؤولية المجتمعية «أهالينا».

• فاز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن قطاع الشركات

• أسس أول إطار عام للتمويل المستدام في المملكة كجزء من مبادرة السعودية الخضراء

• 43 ألف مستفيد من طلاب الجامعات بجولة باص الأفكار لنشر ثقافة ريادة الأعمال

• وقع اتفاقية تعاون برنامج تمويل الابتكار لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة

8 مشاريع تنموية مولها عبر برنامج الاستثمار الاجتماعي

وواصل البنك رحلته هذا العام في دعم المجتمع وتمكينه من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية «أهالينا »، ففي إطار برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، الذي يهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية من تنفيذ مشاريع مستدامة تتماشى مع رؤية 2030 ، مول البنك 8 مشاريع تنموية خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي تهدف لتحقيق التمكين الاقتصادي ل 240 مواطنا، كما حصل 80 موظفا في 17 منظمة غير ربحية على التدريب في عدد من المجالات لتنمية القدرات الإدارية والمهنية المتخصصة لديهم.

21 مشروعا في مسرعتي الأعمال المتخصصة بالتقنية المالية والريادة الاجتماعية

واستمر تركيز البنك على برنامج رواد الأعمال لتمكين فئة الشباب والشابات والسعي لإعدادهم للمستقبل وتمكينهم ليصبحوا رواد أعمال قادرين على بدء مشاريع ناجحة، حيث تم اختيار 21 مشروعا في كل من مسرعة الأعمال المتخصصة بالتقنية المالية ومسرعة الريادة الاجتماعية من أجل دعمهم.

وفي سبيل نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، دعم البنك بالشراكة مع منشآت جولة باص الأفكار بمشاركة 43 ألف مستفيد ومستفيدة بهدف نشر فكر العمل الحر بين منسوبي الجامعات وتبني الأفكار الريادية ورفع مستوى الوعي الريادي في 15 جامعة حول المملكة.

كما وقع البنك مع منشآت اتفاقية تعاون برنامج تمويل الابتكار التي تهدف لتقديم دعم مالي غير مسترد لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة في المراحل الأولية للمنشأة للبدء في العمل التجاري وتحفيز الابتكار للمشاريع النوعية وتغطية الفجوات التمويلية للمشاريع الناشئة ضمن مرحلة الابتكار.

كما تم إعلان الفائزات بجائزة «أهالينا » و »سيدتي » للريادة، وحصل على المركز الأول مشروع سوق نسيج، وهو سوق الكتروني يجمع أصحاب الحرف والأشغال اليدوية والأعمال الفنية المحلية، والمركز الثاني مشروع شركة الذكاء لحاضنات ومسرعات الأعمال، والمركز الثالث مشروع مركز ضيافة الأطفال.

14.3 مليون ريال إجمالي تمويلات متناهية الصغر قدمها البنك لسيدات الأسر المنتجة

وأسهم برنامج تمويل الأسر المنتجة الذي يقدم قروضا حسنة للسيدات الراغبات في العمل والإنتاج، بهدف تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في توفير تمويل متناهي الصغر لسيدات الأسر المنتجة من خلال قروض جماعية، حيث تقدم التمويلات من خلال 6 فروع

مستقلة خاصة بالمسؤولية المجتمعية( أهالينا)في كل من جدة والرياض والأحساء وحائل وبريدة وأبها.

وزاد عدد التمويلات المقدمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 م للمستفيدات إلى 2,386 سيدة بإجمالي تمويلات بلغت 14,331,000 مليون ريال.

كما برز دور البنك في تمكين المرأة من خلال برنامج الأهلي للإنتاج الحرفي بالمساهمة في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها واستثمار طاقاتها والمشاركة في سوق العمل، حيث وقع في هذا السياق ثلاث شراكات استراتيجية لتدريب ما يزيد عن 520 سيدة من خلال

8 دورات تدريبية في 7 مدن مختلفة حول المملكة على مجموعة من الحرف والصناعات اليدوية وفقاً لأفضل معايير الجودة التنافسية.

وعمل البنك على فتح فرص تسويقية وإيجاد منافذ بيع مبتكرة لعرض وتسويق المنتجات الوطنية ودعم المشاريع المحلية لـ 25 سيدة مما ساعد في خلق فرص تسويقية لهؤلاء السيدات من خلال قنوات متنوعة.

51 متطوعا شاركوا في 36 مشـروعا ضمن مبادرة تطوع المحترفين

وشارك 680 موظفا من منسوبي البنك الأهلي السـعودي و294 من أفـراد المجتمع وعائلات الموظفين في 20 مبادرة تطوعية في 12 مدينة حول المملكة بما يعادل 3,432 سـاعة تطوعية. كما اسـتمر عمل موظفي البنك التطوعي في مبادرة تطوع المحترفين؛ إذ شـارك 51 متطوعا في 36 مشـروعا بما يعادل 79 سـاعة تطوعية لصالح 142 مسـتفيدا ما بين جمعيات خيرية ومشاريع صغيرة ومتوسطة، بقيمة اقتصادية إجمالية تخطت 101,381 ريالا. هذا إضافة للشراكة الاستراتيجية بين البنك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفعيل المنصة الوطنية للعمل التطوعي والتي تتيح لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تفعيل دور منسوبيها من الخبراء والمختصين في التطوع الاحترافي ومساندة المنظمات غير الربحية، وذلك ضمن دور البنك الريادي في دعم العمل التطوعي والذي أثمر عن حصوله نهاية العام الماضي على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن قطاع الشركات. يشار إلى أن البنك الأهلي السعودي هو أول جهة في القطاع الخاص تشجع منسوبيها على العمل التطوعي، حيث يمنح البنك موظفيه ما يعادل 30 ساعة عمل تطوعي مدفوعة الأجر سنويا. وكان للبنك أنشطته في التبرع بالدم، من خلال مشاركة أكثر من 400 متبرع ومتبرعة من منسوبيه في حملة التبرع بالدم، التي أطلقها في عدد من المباني الرئيسية في جدة، والرياض والدمام، تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.

أول مجموعة مصرفية تضع إطارا عاما للتمويل المسـتدام في المملكة

احتل البنك الأهلي السـعودي ريادة البنوك السـعودية فكان أول مجموعة مصرفية تضع إطارا عاما للتمويل المسـتدام في المملكة بما يعكس التزام البنك بدعم أجندة النمو الشامل للمملكة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، حيث يرتكز الإطار العام للتمويل المستدام على أربعة دعائم رئيسة وهي تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية.

مبادرات اجتماعية وتطوعية في 20 مدينة

وتزامنا مع اليوم العالمي للسعادة، جرى إطلاق حملة «سعادة أهالينا»، وبلغ عدد المتطوعين فيها 673 متطوعا، بذلوا 2,451 ساعة تطوع، فيما بلغ عدد المبادرات التطوعية 26 مبادرة، نظمت في 7 مدن، وكانت القيمة الاقتصادية لجهود المتطوعين 52,132,77 ريالا. وفي المرحلة الأولى من الحملة، وكانت في رمضان الماضي، أقيمت الفعاليات في 3 مدن رئيسة، وتضمنت المرحلة مبادرات عدة، منها مبادرة تنظيف الشواطئ في جدة، تزامنا مع أسبوع البيئة، ومبادرة توزيع السلال الغذائية، ومبادرة «إفطارك علينا» التي استهدفت 18 ألف صائم في 20 مدينة حول المملكة، ومبادرة «زيارة المرضى المنومين في المستشفيات»، و»توزيع القرقيعان للأطفال» في المنطقة الشرقية، ومبادرة «وجبات السحور» للفئات الأكثر احتياجا، ومبادرة «تشجير المساجد»، ومبادرة «توزيع كسوة العيد».

وفي المرحلة الثانية من الحملة نفسها، جرى استهداف 18 مدينة حول المملكة، وشملت المرحلة مبادرات عدة، أبرزها مبادرة «تكريم رجال المرور» في المدينة المنورة، ومبادرة ترفيهية تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة في الطائف، وإزالة التشوه البصري في مكة المكرمة، ومبادرة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان في الرياض، ومبادرة تلوين الممرات الرياضية في الدمام، ومبادرة تنظيف شاطئ الخبر.

مبادرات خضراء مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

ومن منطلق إسهام البنك وتماشيه بمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، حرص في استراتيجيته الجديدة بالتركيز على المبادرات البيئية، حيث وقع البنك مذكرة تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني للغطاء النباتي ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية مروج لإطلاق ثلاث مبادرات بيئية أولها مبادرة التشجير، التي تهدف إلى زراعة 200 ألف شجرة مانجروف، وزيادة مساحة الغطاء النباتي في المملكة، ومعالجة تلوث الهواء ومكافحة التصحر، وأثار التغيير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لدى المملكة.

المساجد الخضراء

وكان للبنك مبادرة نوعية، بتعزيز المساجد الخضراء، تهدف إلى إضفاء طابع بشري محبب على 30 مسجدا في مختلف مناطق المملكة، وتشجيرها من خلال إعادة استخدام المياه الرمادية الناتجة عن الوضوء، مع معالجة مياه الصرف، وإعادة تدويرها، منعا للتلوث، وإنشاء نظام ري خاص للزراعة، إضافة إلى زراعة أكثر من 10,000 شجرة. بعبارة أخرى، بناء نظام بيئي شامل داخل المساجد من خلال إعادة تدوير المياه الرمادية إلى جانب زراعة الأشجار مع إعادة استخدام الموارد المحدودة.

3 مشاريع فازت بجوائز هاكاثون البيئة

وبحرفية عالية، أطلق برنامج «أهالينا» أكبر هاكاثون بيئي، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقطاب رواد الأعمال والخبراء في مجال البيئة والغطاء النباتي، وقد أعلن البنك عن أفضل 3 أفكار مشاريع بيئية فازت بجائزة هاكاثون البيئة وهي «تطبيق دورها» و «فريق عين الحمى» و «تطبيق أجاج»، واستهدفت مبادرة هاكاثون البيئة تحفيز ودعم المواهب الشابة ممن يمتلكون أفكارا وابتكارات خلاقة للمساهمة في إيجاد حلول للقضايا البيئية التي تواجهها المملكة وذلك في 5 مسارات بيئية شملها الهاكاثون (الغطاء النباتي، الهواء، حفظ الموارد الطبيعية، الحياة الفطرية، التلوث).

ولي العهد يكرم البنك الأهلي السعودي

وفي إطار انتماء البنك للوطن وتمسكه بقيمه وثوابته وتراثه، كرم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، البنك الأهلي السعودي لشراكته الاستراتيجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حيث تعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي تعكس العمق التاريخي الأصيل للمملكة.

تمكين قطاع العمل الخيري

تبرع البنك بـ5 ملايين ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثانية عبر منصة إحسان ضمن مبادراته لدعم المشاريع التنموية والأعمال الخيرية والإنسانية والمساهمة في تلبية الحاجات الفعلية للفئات المستفيدة. كما كرم أمير منطقة الرياض نيابة عن ولي العهد البنك الأهلي السعودي كداعم رئيس للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).

مبادرة« لا لطباعة الإيصال»

ومن ضمن برامج «أهالينا» أيضا، تسليم الدعم الخاص بمبادرة «لا لطباعة الإيصال» لصالح جمعية الأطفال المعوقين، وذلك من خلال توعية العملاء للحد والتقليل من استخدام الورق، حفاظا على البيئة، الذي أثمر عن دعم 2190 طفلا.

دعم ورعاية

كما شارك البنك كداعم استراتيجي لفعاليات يوم التأسيس 2022م التي نظمتها الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «يوم بدينا». ورعى البنك لحملة «مالك حق» التي نظمتها مدارس الرياض ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك» للتوعية بأضرار ومخاطر التنمر، كما وقام برعاية المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، كشريك رئيس بتنظيم «منشآت»، بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية.

الأسس الراسخة للبنك:

