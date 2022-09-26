اخبار الخليج – طالبان من جامعة البحرين يفوزان بالمركزين الأول والثاني في «تحدي البحرين للذكاء الاصطناعي»

محمد بن مسعود - الدمام - عبَّرت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي عن فخر الجامعة وجميع منتسبيها بالإنجازات المتتالية التي يحققها طلبتها في مختلف المجالات العلمية والفنية، مؤكدة أن طلبة الجامعة – في كل مرة – يظهرون قدرتهم على المنافسة، والتحدي في المسابقات الإقليمية والدولية، ويقدمون مستويات علمية رفيعة من الإبداع أثناء مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك بعد إعلان برنامج «تحدي البحرين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022» فوز طالبين من كلية الهندسة بجامعة البحرين بالمركزين الأول والثاني عن مشاريع التخرج. وهنأت د. المضحكي الطلبة بالفوز، وأشادت بأعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية الهندسة على ما يبذلونه من جهود في البناء المعرفي للطلبة، والعمل على صقل مهارات الطلبة العلمية والفنية ولاسيما في الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت اللجنة المنظمة – التي يرأسها الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور مهاب منجود – فوز فاروق عبدالعزيز الطالب بماجستير نظم الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة بجامعة البحرين وأخصائي تطبيقات تنفيذي بإدارة تقنية المعلومات بالأمانة العامة لمجلس النواب، بالمركز الأول في قسم مشاريع التخرج، حيث قدم مشروعه النظام الذكي لمراقبة استهلاك المياه باستخدام تكنولوجيا انترنت الأشياء.

بينما فاز بالمركز الثاني فئة الشركات الناشئة المهندس سلمان الشيخ (خريج جامعة البحرين) بمشروعه «فيوشجن» Fuzion والذي يمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير المبصرين للتعرف على المعدات والوجوه والنقود الورقية والتنقل باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى مساعدة من الآخرين.

وفاز كل من جاسم أحمد العسلي والمهندس محمد جلال (خريجا البحرين بوليتكنك) بالمركز الأول في قسم الشركات الناشئة حيث قدما مشروعاً لعوامة ذكية تستخدم للصيد وإنقاذ الغواصين من الغرق باستخدام تقنية الاتصال بعيدة المدى وأنظمة الملاحة وانترنت الأشياء.

بينما فاز بالمركز الثاني من قسم مشاريع التخرج عبدالله محمد الخباز، (خريج البحرين بوليتكنك) حيث قدم نظاماً ينبه المستهلكين في حال ارتفاع استهلاكهم للكهرباء عن التعرفة الأولى.

ومن جانبها، أكدت عميدة كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة في كلمة الحفل الختامي، أن كلية الهندسة سعت من خلال تنظيمها للتحدي إلى دعم طلبة الجامعات )على مستوى مملكة البحرين(، والشركات الناشئة لتنمية قدراتهم وتطوير مهارتهم، وأضافت «تهدف كلية الهندسة كذلك إلى تحقيق الشراكة المجتمعية مع الجهات الداعمة والمشجعة على الابتكار والنمو والتطور في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية».

وقالت العميدة: «إن تحدي البحرين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والذي ترعاه جامعة البحرين هو الأول من نوعه في مملكة البحرين والذي ينبثق من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي».

وأوضحت د. هيفاء بنت إبراهيم أن الفائز بالمركز الأول على فئة مشاريع التخرج والفائز بالمركز الأول في فئة مشاريع الشركات الناشئة، سوف يتأهلان للتصفيات النهائية العربية التي ستقام ضمن فاعليات معرض جايتكس العالمي بإمارة دبي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022.

و»تحدي البحرين»، هو برنامج وطني يسعى إلى احتضان الأفكار، وبناء القدرات المختلقة لطلبة الجامعات، والشركات الناشئة التي لديها أفكار مبتكرة في مجالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويهدف برنامج تحدي البحرين لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى التوعية بأهمية مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، حيث يؤدي المجالان الدور الأكبر في تغيير وتطوير جميع الصناعات الحالية، ما يخدم عملية التحول الرقمي. ويسعى برنامج التحدي لإتاحة المجال لطلبة الجامعات والشركات الناشئة في مملكة البحرين، والتنافس من خلال تقديم مشاريع نوعية مبتكرة في مجلات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، كما يقدم الدعم للفرق المشاركة من خلال الورش التدريبة والتوجيه خلال فترة التحدي.

وشاركت في برنامج التحدي – إلى جانب مملكة البحرين – كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية اللبنانية.

وتمثل عميدة كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة، مملكة البحرين في فعاليات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. ويقام برنامج التحدي للعام السادس على التوالي، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك في ثلاثة مسارات رئيسة هي: طلبة المدارس، ومشروعات التخرج، والشركات الناشئة في الدول العربية. وقد شهدت السنوات الماضية مشاركة أكثر من 358 شركة ناشئة، و2173 مشروع تخرج، و516 مشروعًا، من مسار المدرسة الثانوية.

وشارك في رعاية وتنظيم برنامج تحدي البحرين كل من: جمعية الكلمة الطيبة بصفتها شريكاً، ومجتمع الاتصالات بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE ComSoc)، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وبرينك بتلكو، و Startup MGZN و localbh.

وحضر حفل التكريم كل من نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، ورئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزاع، ونائب رئيس تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي المهندس محمد عبود.