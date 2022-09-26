اخبار الخليج – وزيرة الصحة: أهمية تعزيز التقدم في مجال البحث العلمي لتلبية التطلعات المستقبلية للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أهمية تعزيز التقدم في مجال البحث العلمي عبر تبني الاستراتيجيات الطموحة الكفيلة بتعزيز مجهود البحث العلمي المحلي، ودعم الباحثين والأكاديميين، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية بما يسهم في تحسين أداء العمل الحكومي لتلبية التطلعات المستقبلية لمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادتها، صباح اليوم، بحضور سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، السيد محمد التميمي إداري برامج بمكتب سعادة وكيل وزارة الصحة، والسيدة شيخة علي الرويعي سكرتير تنفيذي بإدارة الاتصال؛ وذلك لتسليم سعادتها نسخة من الدراسة التي أعدّاها لنيل درجة الماجستير.

وخلال اللقاء، ثمّنت سعادة وزيرة الصحة الجهود المتميزة التي تقوم بها الكوادر الوطنية لتعزيز البحث العلمي وتنمية قدراتهم وخبراتهم، مشيدة بجهود محمد التميمي وشيخة الرويعي في تطوير تحصيلهما العلمي بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة والتي تصب في صالح وخدمة مملكة البحرين، ومتمنية لهما دوام التوفيق والسداد.

من جانبهما، تقدّم السيد محمد التميمي إداري برامج بمكتب سعادة وكيل وزارة الصحة، والسيدة شيخة الرويعي سكرتير تنفيذي بإدارة الاتصال، بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة وزيرة الصحة، وسعادة وكيل وزارة الصحة على دعمهما لهما في إنجاز رسالتهما وتوفير أفضل فرص التدريب والتحصيل لجميع منتسبي الوزارة.