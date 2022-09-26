اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تبحث مجالات التعاون مع «بتلكو»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو السيد ميكيل فينتر، في مكتبها بمقر الهيئة الرئيسي يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، بحضور عدد من مسؤولي الشركة والهيئة.

وخلال اللقاء، أشادت جمشير بجهود شركة بتلكو وإسهامها في دعم الجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل لتوعية العمالة الوافدة والمجتمع في المملكة بحقوقهم وواجباتهم.

كما تم بحث تطوير آليات التوعية للعمالة الوافدة من خلال الاستفادة من الخدمات التكنولوجية والرقمية التي تقدمها «بتلكو» كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في المملكة، وذلك لضمان وصول الرسائل التوعوية بفعالية لكل من أصحاب الأعمال والوافدين.

من جانبه، أكد ميكيل فينتر سعي بتلكو إلى تعزيز الشراكة مع هيئة تنظيم سوق العمل، بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المثلى لخطط التنمية في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص ومسؤوليتها تجاه المجتمع.