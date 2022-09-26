اخبار الخليج – محافظ الجنوبية يكرم عدداً من ضباط الدفاع المدني تقديراً لمستوى التنسيق الأمني والشراكة المجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، بحضور سعادة العميد عيسى بن ثامر الدوسري نائب المحافظ، عدداً من ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني لتكريمهم على جهودهم المشتركة، وذلك في إطار تجسيد الشراكة الأمنية والتواصل والتنسيق المشترك بين المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للدفاع المدني.

وخلال اللقاء أكد سمو محافظ الجنوبية أن المحافظة حريصة على تعزيز الشراكة المجتمعية والأمنية وترسيخ دعائم الأمن والسلامة من خلال تبني واحتضان البرامج التوعوية الهادفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لمواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية ونشر الوعي والسلامة في مختلف مناطق المحافظة.

هذا وقد اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية، خلال اللقاء على نتائج الحملات والجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني خلال فترة الصيف وما نتج عنها من زيارات ميدانية وتفتيشية شملت عددا من المرافق والورش الكائنة في نطاق الجنوبية ، حيث نوه سمو المحافظ بمواصلة التعاون المشترك مع الإدارة لرفع مستوى الأمن والسلامة في مناطق المحافظة وتعزيز الجهود الرامية لاستمرار الحملات الميدانية لنشر الوعي ولضمان أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.

كما قام سمو المحافظ بتكريم عدد من ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني ، منهم الرائد احمد الجاسم رئيس مركز الدفاع المدني بالرفاع ، والنقيب إبراهيم الكواري ، والملازم أول مشعل الشنو ، بالإضافة إلى الملازم أول جمعة الخالدي ، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم والتزامهم بأداء الواجب ، مشيداً سموه بدور إدارة الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز الوعي بالأمن والسلامة ، معرباً سموه عن شكره وتقديره لمستوى جاهزية رجال الدفاع المدني وسرعة الاستجابة من خلال دورهم الفاعل في التعاون والتنسيق الأمني الوثيق في سلسلة الحملات التوعوية والمبادرات الأمنية الرائدة، مؤكداً سموه استمرارية الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية.

من جهتهم، أعرب الحضور من ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، والتي تعكس حرص واهتمام سموه في تعزيز الشراكة الأمنية والمجتمعية ومواصلة الجهود في تحقيق الأمن والسلامة وفق أعلى المستويات الأمنية المتقدمة.