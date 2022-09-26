الإمارات.. مدير مالي يختلس 11 مليون درهم ويفر لبلاده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قضت المحكمة المختصة في دبي بسجن مدير مالي بمؤسسة تجارية كبرى غيابيا ثلاثة أعوام، بعد إدانته باختلاس 11 مليونا و97 ألف درهم، تعادل ثلاثة ملايين دولار والفرار إلى بلاده.
وذكرت صحيفة “الخليج” المحلية الاثنين، أن المحكمة قد دانت ذلك المتهم بالاستيلاء على رواتب موظفي شركته، بالإضافة إلى سرقة نحو 8 ملايين درهم من خزنة أموال في مقر عمله، قبل أن يفر إلى موطنه.
وأوضحت الصحيفة أن القضية بدأت عندما استلم أحد ملاك المؤسسة في مايو الماضي رسالة وبعض المستندات (تبين أنها مزيفة فيما بعد)، تفيد بتعرض مقر الشركة للمداهمة من قبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة التي تقع تحت مسؤولية المدير المالي ومن ثم إبعاده إداريا.
وأوضح وكيل ملاك المؤسسة أن الشرطة باشرت التحقيق بعد أن تقدم بالبلاغ لديها للاستفسار عن الرسالة التي وصلت إلى أحد الملاك.
ولفت إلى أنه جرى فتح تحقيق داخلي في المؤسسة وتمت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخلها، فتبين أن المدير المالي كان قد أقدم فجر يوم تغيبه على فتح الخزنة وسرقة 7.7 مليون درهم.
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كما أوضحت التحقيقات الداخلية استيلاء المدير الهارب على 3 ملايين و200 ألف درهم رواتب الموظفين، كما بينت تحويل المدان لنفسه رواتب 4 أشهر تقدر بـ 143 ألفا خلال 40 يوما فقط.
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