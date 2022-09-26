تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر للمساعدة في تأمين كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلن مصدر بوزارة الداخلية التركية أن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر، للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكر المصدر أن العملية الأمنية سيتحمل مستضيفو البطولة تكلفتها ولكنها تجري تحت قيادة تركية، بحسب “روسيا” اليوم.

واستعانت قطر بحليفتها الإقليمية الأوثق تركيا لتأمين البطولة التي من المتوقع أن تجتذب 1.2 مليون زائر للبلاد، وهو عدد غير مسبوق للدولة الخليجية الصغيرة والغنية.

وبموجب بروتوكول موقع بين البلدين ونشر في الجريدة الرسمية التركية، ستنشر أنقرة ثلاثة آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومئة من شرطة العمليات الخاصة في قطر، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب.

وأوضح المصدر التركي “خلال البطولة، سيتلقى أفراد الشرطة التركية الأوامر فقط من قادتهم الأتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت في قطر، ولن يكون بمقدور الجانب القطري أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة التركية”.

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وأضاف “جميع نفقات القوة التي سيتم نشرها ستتحملها دولة قطر”.

ولم يحدد المصدر من سيكون على رأس عملية الإشراف على العملية الأمنية التركية، التي ستغطي الملاعب الثمانية التي ستقام عليها المباريات، والفنادق التي ستقيم بها الفرق الوطنية المشاركة في البطولة وعددها 32.

كما تنص اتفاقية البروتوكول على قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة فرق الشرطة وعدد من الأفراد من أجل التنسيق، فضلا عن منسق عام واحد.

وقد لا تكون تركيا الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم، فقد وافق مجلس الوزراء الباكستاني الشهر الماضي على مشروع اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات أمن إلى البطولة، ولم يذكر عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم.

ولم تعلن أي من الدولتين التوصل إلى اتفاق نهائي.