“التجارة”: 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية، وتشتمل ضوابط التخفيضات المنشآت والمتاجر الإلكترونية على التالي:

1- حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات “قبل الإعلان عنها”.

2- وضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح “باركود” الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.

3- التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار حتى لا تكون عرضة للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.

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4- تكون نسب التخفيض “من – إلى” محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

5- الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.

6- الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسات الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.

7- التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

8- تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالزام بالعروض الترويجية.

9- التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.

وتواصل الوزارة جهودها الميدانية للرقابةعلى التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق المملكة، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عبر الرقم الموحد 1900.

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