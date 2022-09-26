إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مساكن أيتام الباحة

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اكتملت المرحلة الثانية من مشروع مساكن أيتام منطقة الباحة المقام بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وجمعية مأوى، فيما يجري استكمال الأعمال لتنفيذ 70 وحدة سكنية.

ويأتي المشـروع ضمن جهود مؤسسة الإسكان التنموي “سكن” في تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني، وتوفير الحلول السكنية للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وامتداداً لاتفاقيات التملك الميسر التي تهدف إلى تمكين القطاع للمساهمة في تطوير الحلول السكنية في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي والقطاع العام.

وتسعى المبادرة إلى تمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان، ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.



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Source akhbaar24

