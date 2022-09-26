أخضر الصالات يواصل تحضيراته لمواجهة اليابان في كأس آسيا

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واصل المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات،تحضيراته لمواجهة نظيره الياباني، يوم (الاربعاء) المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وخاض أخضر الصالات، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد على انتهاج الخطة التي سيلعب بها مباراة اليابان، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على نصف الصالة.

وبدأ اللاعب فهد الرديني برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي تمهيدًا لانخراطه في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج المعد له.



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Source akhbaar24

