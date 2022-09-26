رسميا.. النصر يوقع عقد رعاية جديدًا (صور)

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وقعت إدارة نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، رسميا، عقد رعاية مع شركة العمودي للعود، في قاعة الاجتماعات بإدارة الإعلام والاتصال في مقر النادي.

ومثل نادي النصر، في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، فيما مثل شركة العمودي للعود المدير العام محمد العمودي.

وكشف النصر، عبر بيان رسمي له، أن عقد الشراكة بين النادي والعمودي للعود، يمتد حتى ثلاثة مواسم، وصيبح العمودي بموجب العقد الراعي الحصري للعطور للفريق الأول لكرة القدم.





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Source akhbaar24

