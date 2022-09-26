ماذا ينتظر موسيماني في بداية مهمته مع الأهلي؟

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أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، مساء الأحد بشكل رسمي، تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ليكون مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتولى موسيماني تدريب الأهلي، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، خلفًا ليوسف عنبر، الذي قاد الفريق مؤقتًا بعد رحيل الأوروجواياني روبرت سيبولدي.

وأمام موسيماني مهمة صعبة، بعد قيادته الفريق الأهلاوي، حيث ينتظر 4 مواجهات قوية خلال الشهر المقبل مع عودة منافسات دوري يلو.

مواجهات نارية

ومن المقرر أن يفتتح موسيماني مشواره مع الأهلي بمواجهة أمام جدة، الأربعاء الموافق 5 أكتوبر في الجولة السادسة من دوري يلو، يعقبه مواجه نجران بملعب الأهلي في الجولة السابعة يوم 11 أكتوبر.

وستكون المباراة الثالثة لموسيماني خارج ملعبه حين يحل ضيفا على الرياض في الجولة الثامة يوم 17 أكتوبر المقبل.

وسيختتم موسيماني مباريات شهر أكتوبر بالخروج لمواجهة الفيصلي في الجولة التاسعة المقرر لها يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المقبل.

وقبل أن يبدأ موسيماني مهمته مع الفريق، كان قد نجح الأهلي في استعادة توازه بعد الفوز على الخلود وأحد، والتعادل أمام العروبة، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام القيصومة والخسارة أمام الإخدود في الجولة الثانية.

وبعد مرور 5 جولات يحتل الأهلي المركز السابع حتى الآن برصيد 8 نقاط.

فقدان نجمه

كشفت مصادر صحفية، عن تعرض لاعب الأهلي علي الأسمري، لإصابة في عضلة الساق الخلفية خلال تدريبات الفريق في الأيام الماضية. وأوضحت المصادر أن الفحوصات الأولية أكدت تعرض الأسمري لتمزق قوي مع احتمالية وجود قطع في أربطة العضلة.

وأكدت أن اللاعب أجرى أشعة طبية لتحديد نوعية الإصابة بشكل دقيق ومدة غيابه عن الملاعب، وينتظر اللاعب والجهاز الطبي نتائجها.

وأشارت إلى أن الإصابة التي تعرض لها الأسمري أوضحت بشكل مبدئي غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة أمام جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد عشرة أيام.

مسيرة موسيماني

وبدأ موسيماني مسيرته كمدرب مساعد لمنتخب جنوب إفريقيا ثم تولى قيادة الدفة الفنية لمنتخب بلاده بين 2010 و2012 وخاض معه 17 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 3 مباريات.

وانتقل موسيماني لتدريب صن داونز الجنوب الأفريقي من 2012-2020، وخاض معه 332 مباراة وفاز في 178 لقاء وتعادل في 78 وخسر في 67 مباراة.

وجاءت المحطة التدريبية لموسيماني مع النادي الأهلي المصري، وخاض معه 97 مباراة، فاز في 65 وتعادل في 22 وخسر 10 مباريات.



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Source akhbaar24

