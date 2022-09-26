بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

︎ . المناطق_رويترز وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً منح بموجبه الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن. وفر سنودن (39 عاماً) من الولايات المتحدة ومنح حق اللجوء في روسيا، بعد أن سرب ملفات سرية في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة محلية ودولية نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية التي كان يعمل بها. وطلبت السلطات الأمريكية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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