4 غيابات عن منتخب أمريكا أمام الأخضر

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يفقد المنتخب الأمريكي خدمات 4 لاعبين خلال مواجهته الودية أمام نظيره الأخضر السعودي. ويغيب الرباعي أنطوني روبنسون، مايلز روبنسون، زاك ستيفن والمهاجم تيموثي ويا، عن صفوف المنتخب الأمريكي بسبب الإصابة. ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أمريكا، غدًا (الثلاثاء) ضمن تحضيرات الفريقين لبطولة كأس العالم 2022.

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