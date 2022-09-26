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أشاد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بأداء منسوبي الوزارة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77. وأعرب عن فخره بما قدمه منسوبو الوزارة من إخلاص وتفانٍ خلال أحداث المحفل العالمي، الذي عقد على مدى الأيام القليلة الماضية. وأضاف أن هذه النخبة من منسوبي الوزارة كانت خلف الحضور المؤثر للمملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مشيداً بمنسوبي الوزارة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وزير الخارجية: كانوا وراء حضور المملكة المؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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