وزير التعليم يلتقي الطلبة المبتعثين لأمريكا

زار وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم، الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، والتقى الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، بحضور الملحق الثقافي بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، وعدد من منسوبي الملحقية، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير إلى الولايات المتحدة. وتضمن جدول أعمال اللقاء إطلاع وزير التعليم على أوضاع الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة، وأبرز التحديات والقضايا التي تواجههم، مع استعراض أهم مبادراتهم، وكذلك إجابة معاليه عن استفساراتهم ومناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم، إضافةً إلى الاطلاع على آليات سير العمل في الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، وأبرز برامجها والخدمات التي تقدمها.



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