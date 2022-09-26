أمين العاصمة المقدسة يرعى حفل هيئة الصحفيين بمكة باليوم الوطني

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي أهمية هذه المناسبة العزيزة على الجميع في ترسيخ أمجاد هذا دوت الخليج المعطاء، والذي أرسى دعائمه مؤسس هذه البلاد الطاهرة على الكتاب والسنة المباركة.
وأشار إلى أن الحفل سيتضمن عرضًا مرئيًا عن المؤسس -طيب الله ثراه- وجلسة حوارية بمشاركة الدكتور فواز علي بن جنيدب الدهاس مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمه دارة الملك عبدالعزيز، بكلمة عن عبقرية الملك عبدالعزيز، والدكتور عبدالله حسين الشريف أستاذ دراسات كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة، بكلمة عن دوت الخليج والمواطنة، والدكتورة إيمان إبراهيم كيفي أستاذ مساعد في التاريخ السعودي المعاصر، بكلمة عن اهتمامات الملك سلمان بمكة المكرمة والمشاعر، وعددًا من الفقرات والتكريم.
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