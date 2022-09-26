انطلاق يوم الصيدلي السعودي في تجمع الرياض2

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في "تجمع الرياض الصحي الثاني" الدكتور منصور الحواسي، فعاليات يوم الصيدلي السعودي في "مدينة الملك فهد الطبية"، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء في المجال من مختلف الجهات والمؤسسات الطبية في المملكة، بهدف إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وعرض الصعوبات والتحديات أمام المهنة، وتوعية المجتمع بدور الصيادلة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيزها.

وبهذا الصدد أوضح الرئيس التنفيذي "لتجمع الرياض الصحي الثاني" بالإنابة الدكتور خالد العمر، أن عمل الصيدلي يتداخل بشكل كبير في الدراسات والخطط العلاجية وتطورها وتقييمها ونشر الوعي عبر منظمات المجتمع المتخصصة في التوعية الصحية.

وأضاف أن للصيدلي دور مهم ومحوري في التثقيف الدوائي لضمان صحة الفرد والمجتمع.

بدوره ذكر مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في "تجمع الرياض الصحي الثاني" الدكتور نايف يماني، أن أبرز تحديات مهنة الصيدلة توفير الرعاية الصحية الحكيمة والتي تعتمد على قياس كفاءة الخدمة بناء على نتائج الخطة العلاجية المقدمة للمرضى.

ولفت د. يماني، أن مجال ممارسة مهنة الصيدلة في منشآت تقديم الرعاية الصحية واسع، حيث يعتبر الصيدلي خط الدفاع الأول ضد الأخطاء الدوائية.

من جانبها أكدت رئيس اللجنة المنظمة الدكتورة هند العصيمي، أن مشاركة الصيدلي في الدراسات البحثية والخطط العلاجية يساهم في تقديم رعاية صحية بجودة عالية.

وأشارت إلى أن "تجمع الرياض الصحي الثاني"، ممثلا في الخدمات الصيدلانية يقدم مستويات عالية من الرعاية الدوائية الشاملة عن طريق عيادات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية، محققة تكاملا في الرعاية مع باقي مكونات التجمع، وكذلك المواءمة مع أهداف برنامج التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.